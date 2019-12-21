TSK’da kripto operasyonu: 77 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt imamlarının ankesörlü ve büfe telefonlarından arayarak irtibat kurduğu belirlenen 3'ü muvazzaf, 21'i ise emekli ya da ihraç edilmiş 24 albay, 3'ü muvazzaf, 4'ü emekli ya da ihraç edilen 7 yarbay, 10'u muvazzaf, 5'i ihraç ya da istifa etmiş 15 binbaşı, 22'si muvazzaf, 13'ü emekli, ihraç edilmiş ya da sözleşmesi feshedilen 35 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve bir teğmen olmak üzere toplam 88 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonlarda, arasında İzmir'in Selçuk, Şanlıurfa'nın Birecik ve Erzurum'un Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.Bursa'da, biri eski yarbay, biri emekli biri de muvazzaf 2 yüzbaşı, biri ihraç edilmiş biri de emekli 2 üsteğmen, 3'ü muvazzaf biri de ihraç edilmiş 4 astsubay, bir muvazzaf uzman çavuş ve 7 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde 17 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir'de, FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasından 13 zabıt katibi ve infaz koruma memuru gözaltına alındı.Zonguldak'ta, örgütün 5 askeri mahrem imamı adliyeye sevk edildi.Tunceli merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonlarında 10 polis ve asker gözaltına alındı.Ankara'da FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada bir doktor, bir mühendis ve eski bir bakanlık müşaviri tutuklandı.Kütahya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.