Bugün 21 Aralık kış gündönümü! 21 Aralık en uzun gece nedir ve bu gece ne olur? Yılın en uzun gecesi yaşanacak...

21 Aralık en uzun gece olarak bilinen tarih aslında sık olmasa da belli periyotlarda değişmektedir. Aralık ayının farklı günlerinde de en uzun gece yani kış gündönümü yaşanabilmektedir. 21 veya 22 Aralık gündönümü 20 ve 23 Aralık gündönümünden daha sık görülür. Son 23 Aralık gündönümü 1903 yılında yaşanmıştı ve 2303'e kadar tekrar gerçekleşmeyeceği bilim inanları tarafından açıklandı. 20 Aralık gündönümü çok nadiren meydana gelmektedir ve bir sonraki 2080 yılında gerçekleşecektir.

21 ARALIK EN UZUN GECE! KIŞ GÜNDÖNÜMÜ TARİHLERİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Haziran gündönümünde olduğu gibi, Aralık gündönümünde değişen tarihler çoğunlukla takvim sisteminden kaynaklanmaktadır. Çoğu batı ülkesinde kullanılan Gregoryen takviminde yılın 365 gün olduğu kabul edilmiştir.

21 ARALIK KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık kış gündönümü en uzun gecedir. Bununla birlikte, güneşin mevsim döngüsünde (Dünya'dan görüldüğü gibi) aynı konuma geri dönmesi için geçen sürenin uzunluğu olan tropikal yıl, takvim yılından farklıdır. Tropikal yıl yaklaşık 365.242199 gündür, ancak diğer gezegenlerin etkisi nedeniyle yıldan yıla değişir.

İşte 21 Aralık en uzun gece hakkında önemli bilgiler...