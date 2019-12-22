Bu kez iki hastasına tacizden ağır cezalık

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Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir hastasını ameliyat etmek için 3 bin 500 lira bıçak parası aldığı iddiasıyla yargılanan ve hapis cezasına çaptırılan Prof. Dr. Kayıhan Günay'ın adı bu kez başka bir skandala karıştı. Günay'ın iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı ileri sürüldü. Şüpheli profesör hakkında skandal olayla ilgili iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Müştekiler D.A. ve N.Y.'nin ise kanser tedavisi için Günay'a muayene omldukları belintildi. D.A. ifadesine ameliyat sonrası Günay'ın kendisini kontrale çağırırken "Tek gel" dediğini, yanına gittiğinde ise "Eşinden ayrı mısın, sevgilin var mı, senin bir sevgiliye ihtiyacın var, olması lazım" dediğini iddia etti. Günay'ı sözleri nedeniyle uyardığını, muayenede elle taciz ettiğini sonraki zamanlarda da kendisine sürekli olarak cinsel taciz içerikli mesajlar attığını söyledi. Müşteki N.Y. ise ifadesinde, D.A. ile muayene için gittiği Günay'ın kendisini elle taciz ettiğini anlattı. N.Y. ayrıca Günay'ın Whatsapp üzerinden "Bu arada profil fotoğrafın inanılmaz. İnsanın nefesi kesiliyor. Kendime oksijen veriyorum şu anda hayatta kalabilmek için" şeklinde mesajlar attığnı söyledi. Günay suçlamarı reddederken savcılık şüphelinin "cinsel taciz" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.