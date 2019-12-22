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'de 25 milyonluk rüşvet krizi! : insan içine çıkamayacak

Ankara Ticaret Odası eski başkanı 'li , 'ı 25 milyon TL rüşvet istemekle suçladı. Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Aygün; Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını belirterek, "Mansur Yavaş'ı insan içine çıkamaz duruma getireceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 16:58
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! Sinan Aygün: Mansur Yavaş insan içine çıkamayacak

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin, TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. Aygün, Çarşamba günü Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sekiz üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aygün Cuma günü BEYAZ TV'de katıldığı Dinamit adlı televizyon programında, rüşvet teklifinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin iki üyesinden geldiğini öne sürdü:

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"HAYATIMDA KİMSEYE HARAÇ VERMEDİM"

"Kız kardeşimi iki tane meclis üyesi aradı, abinle görüşmek istiyoruz dedi. Ofisime geldiler, 'Abi sen bize bir şey söyle de biz bunu bağlayalım' dediler. 'Neyi bağlayacaksınız, siz ne istiyorsunuz' dedim. '25 Milyon' dediler. Ben de ayağa kalktım, 'Ben hayatımda kimseye haraç vermedim, benden bu parayı isteyemezsiniz' dedim, çıkıp gittiler. 20-25 dakika kaldılar, gittiler. Bunların hepsinin kaydı var."

"MANSUR YAVAŞ'I İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZ DURUMA GETİRECEĞİM"

Aygün daha sonra gazeteci Serdar Arseven'e yaptığı açıklamada, Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını belirterek, "Mansur Yavaş'ı insan içine çıkamaz duruma getireceğim" dedi.

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CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! Sinan Aygün: Mansur Yavaş insan içine çıkamayacak
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