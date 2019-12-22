PKK’nın finans kaynağına Kıran operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda "Kıran-9" ve Hakkâri'nin Çukurca ilçesi ile Kuzey Irak arasında yer alan Kazan Vadisi'nde ise başlatılan "Kıran-10" operasyonlarında onlarca sığınak imha edilirken, Diyarbakır'ın Lice İlçe kırsalında, "Kıran-11 Lice Narko-Terör" operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek amacıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun arazide sevk ve idare ettiği "Kıran-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu"na İnsansız Hava Aracı da (İHA) destek veriyor. Son yılların en kapsamlı uyuşturucu operasyonuna, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 260 personel katılıyor. Terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynaklarının önlemesi için amacıyla başlatılan operasyona, Bu arada, 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar ve 40 milyon kök kenevir ele geçirildi. Terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılması amaçlanan operasyonla ilgili Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, harekât ile ilgili saat saat bilgilendiriliyor.Irak'ınkuzeyi ve Zap bölgesinde teröristlere yönelik hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap ve Sinat- Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.