Sinan Aygün: Mansur Yavaş 79 rantçıyı açıklasın

MASAK tarafından incelenmiş bir insanım. Bir tane çizik bulamadılar benimle ilgili. Tam piyasalar düzeldi ve inşaat sezonu açıldı ki böyle bir iddia ortaya atıldı. Bu Mimarlar Odası denen kurumun önüne gelene dava açması. Müşterilerin büyük çoğunluğu artık burada mahkemelik durum var mı diye soruyor insanlar. Şu anda Ankara'da Mimarlar Odası'nın açtığı 500'e yakın dava var.

"Sayın Yavaş bu 79 proje ve 79 rantçıyı açıklamak durumunda"

MANSUR BUNU AÇIKLASIN

Sayın Yavaş bu 79 proje ve 79 rantçıyı açıklamak durumunda. Köylünün arsasını alıyorlar diyor. 100 dairelik yeri 1000 daire yapıyorlar diyor Mansur. Böyle bir şey varsa bunu çıkarsın ortaya. Bütün Ankara'daki müteahhitler şu anda zan altında.

BEN "RÜŞVET İSTEDİ" DİYORUM O "SİNAN AYGÜN FETÖ'CÜ" DİYOR

Ben benden para istediler. Rüşvet istediler diyorum. O da bana diyor ki Sinan Aygün FETÖ'cü. Ya sen önce bir buna cevap ver. Bana 11 sene çektiren alçak FETÖ mensuplarıyla bir ilgimin olmadığını o bilmiyor mu? ATO'yu basan bir örgüte beni bağlamaya çalışıyor.

"Ben 'Rüşvet istedi' diyorum o 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor"

BEN YURT DIŞINA 1 LİRA GÖNDERMEDİM! PEKİ LONDRA'DA EVİ OLAN KİM?

Parayı FETÖ'cülere verdi. Gizli ortak yurt dışına kaçtı diyor vs. Bakın benim 40. yılım bu sene. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına 1 lira para yollamadım. Bir gayrimenkul bile almadım yurt dışından. Yurt dışında kimin evi var bunu araştırın bir de bakalım. O yüzden FETÖ'cülükle suçlanacak en son insan benim.

FETÖ'CÜLER BANA 2019'DA BİLE DAVA AÇTI

Bunu da ilk kez söylüyorum bu Ergenekon hakimleri denen alçaklar yargılanıyorlar. Biz de oraya müdahil olarak gidiyoruz. Bunların yakasını bırakmadık bırakmayacağız. 1 temmuz 2019 tarihinde bana bir yazı geldi. Şüpheli Sinan Aygün ifade ver diye. Bana FETÖ'cü diyor ya. FETÖ'cülere hakaretten beni yeniden yargılamaya başlamışlar!

BU ADAM ANKARA İÇİN MAHSURLU!

950 milyon diyor. Böyle bir iddia olur mu? Bu adam Ankara için mahsurlu. 950 milyon (trilyon) diyor. Böyle bir iddia olur mu? Gelsin 550'ye alsın benden çok hayırsever biri ise. Zaten söylediğine göre 950 milyon rantı varmış onun hesabına göre!

25 MİLYONU OKUL İÇİN İSTEDİK DİYOR! E HANİ OKUL 1 MİLYONDU?

Mansur Yavaş okul için istedik parayı diyor. 25 milyonluk pazarlığı okul için yapmaya gittiler diyor. E hani okul 1 milyondu? Okul için bu kadar parayı nereden biçtin sen? 25 milyon da yanlış 1 milyon da yanlış. 7 milyon okulun değeri. Arsa dahil. Şimdi 25 milyon nereden çıktı o zaman? Benimle okul pazarlığı yapmaya geldiyseniz ki o da yok. Bunların buraya giriş görüntülerini de göstereceğim.

Bu Mansur'dan Ankara'nın çekeceği var diye düşünüyorum.

SORU: MANSUR YAVAŞ SİZİN TABİRİNİZLE NEDEN SİZİNLE UĞRAŞIYOR

2019 seçimlerinde Mansur Yavaş CHP'ye mi geliyor oraya mı gidiyor, buraya mı geliyor anneme sorayım babama sorayım oyaladı durdu. Benim onur ve gururuma dokundu. Gidiyorsan gidersin. Gitmeyeceksen gitmezsin. Yine bir Cumartesi günü Genel Başkan mı aradı ben mi aradım önemli değil. Gittim. Ne yaptı dedim? "Bilmiyorum" dedi. "Dışarıdan görüntümüz çok kötü" dedim. Çok zor durumda kalırsanız beni gösterin dedim. Bunu bir arkadaşımız duymuş bir haber yapmış. Ertesi gün CHP adayını buldu diye bir haber yapıldı. Bu adam da daha o güne kadar bir cevap veremedi. Sonra öğrendim ki meclis üyelerini ben tayin edeceğim. Bütçemin şu kadarını parti karşılayacak falan şartlarını görüşüyormuş. Ertesi gün eller yukarı ben geldim adayım dedi. Baktı ki CHP'nin bir çaresi var. Bakın ben CHP'den istifa etmedim hiç. Bu aday oldu kazanamadı hemen istifa etti. Bu adam partide. Üzülüyorum yani ne diyeyim. Koca koca sosyal demokratlar twit atıyorlar destekliyoruz Mansur Yavaş'ı diyorlar.

SAVCIYA DA MÜFETTİŞE DE ANLATACAĞIM

Her şeyi anlattım. Savcı beye de anlatacağım. Müfettişler sorarsa onlara da anlatacağım.

YANLIŞ BİR İMZA ATAR! ANKARA'YI ZORDA BIRAKIR BU ADAM

Prgoramın başınad 1 milyon dedi. 2 saat süren programın sonunda okul 25 milyon dedi. Devlet müdahil olsun arkadaşlar yanlış bir imza atar bu adam. Yanlış bir borçlanma yapar. Bu adam Ankara için Mahsurlu.