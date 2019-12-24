Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli, kaç yaşında? Flaş FETÖ iddiası...

CHP Genel Başkan Yardımcısı kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli, kaç yaşında? Flaş FETÖ iddiası...

Gündemin en çok konuşulan konularından biri de CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşananlar. Eski ATO Başkanı Sinan Aygün, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Yavaş hakkında rüşvet ve rant iddialarını yineledi. Öte yandan ismi de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Sinan Aygün, Kuşoğlu'nun ağabeyinin FETÖ'den açığa alındığını ifade etti. , nereli ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:28
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli, kaç yaşında? Flaş FETÖ iddiası...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bülent Kuşoğlu, Sinan Aygün'ün kendisi hakkındaki iddialarına Twitter adresinden cevap verdi. Aygün, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay İstihbaratta FETÖ'den açığa alındı ve ordudan atıldı." Bu gelişmelerden sonra hem sosyal medyada hem de Google'da Bülent Kuşoğlu kimdir? soruları araştırılıyor.

İddialara karşı Kuşoğlu şu açıklamayı yaptı: "Nedir bu bana yönelik kampanya? Sinan Aygün'le üç yıldır görüşmedim. İddia ettiği gibi Genelkurmay'da çalışmakta olan bir ağabeyim yok. Kardeşim ise 6 yıl önce emekli oldu."

CHP'Lİ BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bülent Kuşoğlu, 27. dönem Ankara milletvekilidir. Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesidir. 1958 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Bülent Kuşoğlu'nun baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli, kaç yaşında? Flaş FETÖ iddiası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN