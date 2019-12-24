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Dr. Gündoğdu: 'un depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz

Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. ," ‘ Projesi'nin, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:48
Dr. Gündoğdu: Kanal İstanbul'un depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz

Aynı zamanda Bakırköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) Başkanlığı'nı sürdüren Dr. Gündoğdu, oturduğu Beylikdüzü'nde DHA muhabirinin Kanal İstanbul Projesi'nin depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

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KANAL İSTANBUL'UN DEPREM TETİKLEMEYLE BİR ETKİ YA DA İLGİSİ YOK

"Benim fikrim; Kanal İstanbul'un, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz. Depremi tetikleyemez ama 'depremden nasıl etkilenir?' ayrı bir şey. Yerin 18-20 kilometre derinliğinde olan bir depremin kanal ile birlikte tetiklenmesi çok doğru bir şey değil."

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Dr. Gündoğdu: Kanal İstanbul'un depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz
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