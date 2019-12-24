‘Müslümanın yoga yapması uygun değil’

BUGÜN NELER OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen, "Yoga yapmak caiz midir?" sorusunu cevapladı. Kurul, yoganın Hinduizm ve Budizm'de uygulanan bir yöntem olduğunu belirterek, "Hint dinlerinde yoga dini bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. Bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir" ifadelerine yer verdi. Kurul açıklamasında, yoga merkezlerinin önemli bir kısmının kendilerini bu dinlerden ayrıştırdığı belirtilerek, "Başka bir dinin inanç ve ibadetine dayanması nedeniyle" yoga yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.