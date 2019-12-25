Araç çekme yerine park cezası geliyor

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına, Bakan Süleyman Soylu imzalı "Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi" konulu bir genelge gönderdi. Buna göre, belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 m mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 m mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek. Araç çekilmesi trafik görevlilerinin refakatinde olacak. Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak.