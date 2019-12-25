Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu

Başkan Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu

ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan , salonda sigara kokuları duyunca Tunusluları canlı yayında eleştirdi. Başkan Erdoğan, "Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:35
Başkan Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programında olmadığı halde sürpriz bir şekilde Tunus'a gitmişti.

Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısı sırasında Tunus heyetinin,salona sigara içip gelmesi ve salonu sigara kokutması Erdoğan'ın, dikkatini çekti.



"SİZE TAVSİYEM SİGARAYI BIRAKIN"

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Sigara dumanı şu anda baya bindirdi. Demek ki burada da bayağı sigara içenler var. Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Tunus heyetine: "Burası sigara koktu acilen sigarayı bırakın"

Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN