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'nün mahrem yapılanmasına bir darbe daha! 5 ilde 19 TÜBİTAK personeli tespit edildi

DHA: ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında, merkezli 5 ilde 25/12/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı veridi. 10 şüpheli yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:48
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına bir darbe daha! 5 ilde 19 TÜBİTAK personeli tespit edildi

DHA: FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 25/12/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı veridi. 10 şüpheli yakalandı.

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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına bir darbe daha! 5 ilde 19 TÜBİTAK personeli tespit edildi
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