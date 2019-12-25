FETÖ'nün mahrem yapılanmasına bir darbe daha! 5 ilde 19 TÜBİTAK personeli tespit edildi
DHA: FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 25/12/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı veridi. 10 şüpheli yakalandı.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:44Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:48
DHA: FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 25/12/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı veridi. 10 şüpheli yakalandı.