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"İyi ki yaşanmadı" dedirten 'CHP iktidarı' projeksiyonu

'a "yaptırmayız" diye karşı çıkan CHP, Menderes ve Özal dönemindeki gibi yollara, barajlara ve köprülere muhalefet geleneğini devam ettiriyor. 80 yıldır değişmeyen CHP, döneminde de Havalimanı, 3. Köprü ile otoyolları engellemeye çalıştı ve Gezi kalkışmasını bunun için tahrik etti. Peki CHP iktidarı ile yönetilseydi Türkiye'de bugün kullanmaya alıştığımız hangi hizmet ve projelerden haberimiz dahi olmadan yaşayacaktık? İşte 'İyi ki olmamış' dedirten CHP iktidarı projeksiyonu...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:25
İyi ki yaşanmadı dedirten 'CHP iktidarı' projeksiyonu

CHP İKTİDAR OLSAYDI HANGİ PROJELERİ TANIMAYACAKTIK?

Boğaz'ı olası bir felaketten kurtaracak, ulaşım ve ticarette Türkiye'nin elini güçlendirecek projesi için geri sayım başladı. Sürece hız verilmesi CHP ve destekçisi çevreleri panikletti ve projeyi durdurma çağrıları peş peşe geldi

HER PROJEYE KARŞI ÇIKTILAR

Ana muhalefet ve destekçisi olan zihniyetin Kanal karşısında sergilediği refleks, 80 yıldır hiç değişmeyen bir kalkınma karşıtlığına dayanıyor.

HER GÜZEL ŞEYE KARŞILAR

27 Mayıs darbecilerinin astığı merhum Başbakan Adnan Menderes, yaptığı birçok konuşmada CHP'nin proje karşıtlığından muzdarip olduğunu ortaya koydu.

MENDERES: "MİLLET SİZDEN DAVACI OLACAK"

Başbakanlık arşivlerinden çıkan bir belge de Menderes'in, CHP'ye isyanını ortaya koydu. Yeni Şafak'ın ulaştığı belgede Menderes CHP'lilere böyle sesleniyor...

İşte CHP iktidarıyla yönetilseydik hiç tanışamayacağımız hizmet ve projeler

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"İyi ki yaşanmadı" dedirten 'CHP iktidarı' projeksiyonu
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