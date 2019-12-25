"İyi ki yaşanmadı" dedirten 'CHP iktidarı' projeksiyonu

CHP İKTİDAR OLSAYDI HANGİ PROJELERİ TANIMAYACAKTIK?

Boğaz'ı olası bir felaketten kurtaracak, ulaşım ve ticarette Türkiye'nin elini güçlendirecek Kanal İstanbul projesi için geri sayım başladı. Sürece hız verilmesi CHP ve destekçisi çevreleri panikletti ve projeyi durdurma çağrıları peş peşe geldi

HER PROJEYE KARŞI ÇIKTILAR

Ana muhalefet ve destekçisi olan zihniyetin Kanal İstanbul karşısında sergilediği refleks, 80 yıldır hiç değişmeyen bir kalkınma karşıtlığına dayanıyor.

HER GÜZEL ŞEYE KARŞILAR

27 Mayıs darbecilerinin astığı merhum Başbakan Adnan Menderes, yaptığı birçok konuşmada CHP'nin proje karşıtlığından muzdarip olduğunu ortaya koydu.

MENDERES: "MİLLET SİZDEN DAVACI OLACAK"

Başbakanlık arşivlerinden çıkan bir belge de Menderes'in, CHP'ye isyanını ortaya koydu. Yeni Şafak'ın ulaştığı belgede Menderes CHP'lilere böyle sesleniyor...

İşte CHP iktidarıyla yönetilseydik hiç tanışamayacağımız hizmet ve projeler