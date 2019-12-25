Kılıçdaroğlu’nun talimat yalanı

İ

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye meclis üyesinin TOGO ikiz kuleleri için kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia eden eski milletvekili Sinan Aygün'ün yaptığı açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun skandaldan haberinin olduğu gibi 'oyalama' taktiği izlediğini de ortaya koydu.Skandal rüşvet olayında yapılan açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun Sinan Aygün'le yaptığı iki görüşmede 'senin işini çözsünler' diye söylediği isimlerin hiçbirine aslında talimat vermediğini gösterdi. Aygün'ün iddiasına göre Kılıçdaroğlu telefonda kendisine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i bu işi çözmesi için görevlendireceğini söylemesine rağmen bu üç isme de herhangi bir talimat vermedi. Aygün kendisine herhangi bir geri dönüş yapılmayınca partideki görevlilere konuyu dolaylı yoldan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmalarını istediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun 'Bir talimatınız var mı' diye kendisine soran CHP'lilere iyi akşamlar diyerek telefonu kapadığını da anlatmıştı. Aygün, skandal patlak vermeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla iki kez görüştüğü ve rüşvet teklifini anlattığını söylemiş, Kılıçdaroğlu'nu bilgisi olduğu halde rüşvet rezaletini engellememekle suçlamıştı. Kılıçdaroğlu da partisindeki rüşvet skandalıyla ilgili gazetecilere Aygün'le görüştüğünü doğrularken "Ben de Mansur Bey ile 'Nedir bu?' diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik" ifadelerini kullanmıştı. Aygün, skandaldan haberi olduğu halde herhangi bir işlem yapmamakla eleştirdiği Kılıçdaroğlu'nun 'senin işini çözsünler' diyerek Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i görevlendirdiğini söylediğini de anlattı. Rüşvet skandalına ilişkin yapılan açıklamalarla ortaya çıkan bilgiler Kılıçdaroğlu'nun partisinde patlak veren rüşvet skandalını engellemediği gibi 'oyalama' taktiği izlediğini gözler önüne sererken Kuşoğlu rüşvet skandalı patladığında Kılıçdaroğlu'nun kendisine talimat vermediğini söylemişti. TBMM Başkanvekili Levent Gök de bir TVkanalında Aygün'ün ismini zikretmesi üzerine telefonla yayına katılarak, "Genel Başkandan bu konuda talimat almadığını" söyledi. ANKARA