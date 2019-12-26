Anayasa Mahkemesi ‘Engel yok’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Toplantı sonrası gündeme yönelik soruları yanıtlayan Gül, Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin Kanal İstanbul projesinin iptali talebini reddetmesine ilişkin kararı da değerlendirerek, "Bu konuda yasamanın yapmış olduğuna karşı Anayasa Mahkemesi de bunun doğru olduğuna karar vermiştir, iptal başvurusunu reddetmiştir. Dolayısıyla yap-işlet-devret modeliyle projenin yapılmasının önünde bir engel olmadığı yönünde bir karar vermiştir" dedi.