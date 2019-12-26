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Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı

'da Valilikten yapılan son dakika açıklamasına göre, metrekareye maksimum 70 kilogram yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, aşırı yağışlar sonucu ve su baskınları yaşanabileceğine dikkat çekildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.12.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 19:55
Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı
Ordu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan uyarılarda, il genelinde bu gece başlaması tahmin edilen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili bir şekilde devam edeceğine dikkat çekilerek, "Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı
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