Saadet Genel Başkanı proje karşıtlığını bozmadı! Görmediği yerli otomobile de karşı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin tuhaf açıklamalarda bulundu.

DAHA GÖRMEDEN "BAŞARISIZ OLACAK" DEDİ

Karamollaoğlu yerli otomobil gündemine de değinerek otomobilin yerli olmadığını savundu. Saadet Lideri hatta yerli otomobilin başarısız olacağına değindi.

YERLİ OTOMOBİLE "GÜYA YERLİ" YAKIŞTIRMASI

Temel Karamollaoğlu henüz görmediği bir proje için yaptığı ve akıllara durgunluk veren açıklamasında "Bakınız 27 Aralık'ta güya yerli otomobilimizin tanıtımı yapılacakmış. Otomobil son 10 yıldır gündemde. 2022 yılında da yerli otomobil üretimine başlayacakmışız! Bugüne kadar ortaya ciddi bir iş konamadı, konamaz" ifadelerini kullandı.

TÜM PROJELERE KARŞI

Karamollaoğlu Anamuhalefet Partisi CHP gibi tüm mega projeler ve hizmetlere karşı açıklamalar yapması ile biliniyor. Çamlıca Camii'ne "Kim gidecek oraya?" Hızlı trene "Göçü hızlandırır. Gerek yok" Hastanelere "Hepsini durdurun" gibi çıkışları ile halkın büyük tepkisini toplamıştı.