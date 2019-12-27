Birgün Gazetesi'nin 'yerli otomobil' hazımsızlığı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye'yle buluşturdu.

TEST SÜRÜŞÜNÜ BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Görkemli bir tanıtım gerçekleştirilen yerli otomobil ilk kez Türkiye ile buluştu. Törende konuşma yapan Başkan Erdoğan daha sonra direksiyona geçti ve yerli otomobili test etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşü böyle yaptı

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN HABER YAPTILAR

Yerli otomobilin fotoğraflarının paylaşıldığı ilk günden itibaren algı operasyonu yürüten BirGün Gazetesi skandal bir habere daha imza attı. Göz göre göre yalan haber yalan BirGün, "Yerli otomobilin tanıtım sürüşü dışarıda yağmur serpiştirmesi nedeniyle iptal edildi" başlığıyla haber yayımladı. Halbuki Başkan Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçerek test etti.





DEVRİM ARABASINI DA AYNI KAFA SABOTE ETMİŞTİ

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim için ilk adımlar 16 Haziran 1961 günü atılmıştı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili için 1961 yılında 20 kadar mühendis Ankara'ya çağırıldı. 29 Ekim 1961 tarihine yetişecek tamamen yerli ürünlerden yapılacak bir otomobil için kaynak ayrıldığı duyurulmuştu. Devrim arabasına benzin konulmadığı için çalışmamış ve algı operatörlerinin ekmeğine yağ sürülmüştü. Yine o gün de aynı zihniyet Devrim otomobilini karalayan haberlere imza atmıştı.