CHP’li Mansur Yavaş konuştukça batıyor

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclis üyelerinin işadamı Sinan Aygün'den "TOGO İkiz Kuleleri" ile ilgili istediği 25 milyon liralık rüşvet skandalına ilişkin gelişmelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ankara'da konut satışlarının düştüğü ve imar problemi ile karşı karşıya kalan proje sahiplerinin Yavaş'ın açıklamaları yüzünden tedirgin oldukları belirtiliyor. Yavaş'ın, "150 projede imar rantı var" sözleriyle müteahhitleri tehdit ettiğine dikkat çeken konut sektörünün önde gelenleri, ev almanın kolaylaştığı ve kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda bu sözlere anlam veremediklerini söylüyorlar. Yavaş en son yaptığı açıklamada da baskı ve tehditlerini sürdürerek, "80 dosya var böyle. Elde edilen rant en az 30 milyar ama taahhüt ettikleri toplam 300 milyon bile yok. Adaletli olunacaksa, plan notları iptal edildiği için isterse bunu yapmazlar artık" diye konuştu.

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NEDEN DP DEĞİL DE CHP

Üç FETÖ'cü tarafından CHP'den aday gösterilmesine kılıf uyduran Yavaş, Demokrat Parti'yi adaylıktan vazgeçerek nasıl yolda bıraktığını "arazi satma" bahanesiyle anlatmaya çalıştı. Yavaş, "CHP'nin teklifini kabul etmemiştim. Demokrat Parti'yle gittim anlaştım. Demokrat Parti'nin satmak üzere olduğu ve seçimde bana finans olarak kullanılacak arazisi vardı. Yeşil alan ilan edilince biz de gittik CHP'ye aday olduk" ifadelerini kullanıyor.

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OFİSİ FETÖ'CÜNÜN BİNASINDA

Yavaş'ın Balgat Çukurambar'da avukatlık ofisi var. Bu ofisin yer aldığı bina ise Yavaş'ı, CHP'den 2014 yılında aday gösterilmesini sağlayan FETÖ'cü Ayhan Atalay'a ait. Binanın FETÖ'den arandığı için firari olan Atalay'a ait olduğunu kabul ediyor ama kendisinin ofisi Atalay'a iş yapan Kocamanlar Şirketi'nden kiraladığını öne sürüyor. Yavaş, "Ayhan Atalay'ın ilk yaptığı bina benim avukatlık yaptığım bina. Ama buranın dış alüminyumlarını yapan Kocamanlar İnşaat'a yaptığı iş karşılığı verilmiş daireyi tuttum. Ben Kocamanlar İnşaat'tan tuttum" sözleriyle konuyu geçiştiriyor



25 MİLYONLUK RÜŞVETIN BELGELERİNİ TESLIM ETTİ

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyons liralık rüşvet skandalına el koyan İçişleri Bakanlığı dün harekete geçti. Bakan Soylu'nun görevlendiği Mülikeye Müfettişleri dün İşadamı Sinan Aygün'ün ifadesini aldı. Yakşayık 3 saat süren ifadede Aygün'den Mülkiye müfettişlerinin rüşvet iddiasına ilişkin bilgi, belge ve dökümanları istediği öğrenildi. Bakanlık Müfettişlerinin önümüzdeki günlerde Belediye bürokratları ile rüşvet skandalında adı geçen ve Aygün'le görüşen CHP'li Belediye Meclis üyelerinin ifadesini alacağı belirtildi.