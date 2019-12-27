FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 9 yıl hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin farklı illerde hakkında aynı suçtan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından ikinci kez yargılanan sanık Yasin Kaya ve avukatı katıldı.

Sanık Kaya, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, ''Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen savcı, sanığın, örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanması ve delil durumu dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.