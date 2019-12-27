Güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız

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Prof.Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in, Batı'nın Müslümanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin değişmesi için hayatı boyunca çalıştığını söyledi. Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Erdoğan, şunları kaydetti: "Eğer ilerlemek, teknolojide çağı yakalamak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak, dünyada güçlü bir millet, güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak kısa yol yok, kolay yol yok. Çalışmak, gayret, emek var. İşte Fuat Hoca hayatını ilme vakfederek bize o öz güveni kazandıracak o eserleri verdi." Gençlerden kendilerine iddialı hedefler koymalarını isteyen, bu milletin, bu ümmetin bunu hak ettiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bizim aydınlarımız daha düne kadar, 'Biz yapamayız, edemeyiz, baş kaldırmayız. İsrail'e dikkat et, Amerika'nın dediğini yap, Avrupa'ya üye ol...' Yani hep bu aşağılık kompleksini besleyen, destekleyen, tavırları olan aydınlar olmuştur. Böyle aydınların olursa adamın seni işgal etmesine gerek kalmadı ki."