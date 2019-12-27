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Resimli mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel resimli ve sözleri – Hayırlı cumalar

İslam alemi, yeni bir gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Her Cuma olduğu gibi, bu hafta da insanlar, sevdiklerinin mübarek günü tebrik etmek için resimli ve sözlerini araştırıyorlar. Haberimizde en yeni ve güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimize derledik. Seçeceğiniz resimli Cuma mesajları ve sözlerini, , ya da SMS yolu ile yakınlarınıza kolayca gönderebilirsiniz. 27 Aralık 2019 Cuma günü için hazırladığımız resimli ve resimsiz Cuma mesajları ile hayırlı cumalar…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:50
Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri – Hayırlı cumalar

Haftanın son günü olan günü, Müslümanların bayramı ve mübarek bir gündür. Camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya kalkacağı bugünde, farz ibadetlerin yanı sıra sünnetler de büyük önem arz ediyor. Her hafta olduğu gibi bu mübarek Cuma gününde de vatandaşlar, yakınlarının Cuma'sını tebrik etmek için resimli ve sözlerini araştırıyorlar. Uzaktaki sevdiklerini hatırlamak ve onları sevindirmek için, haberimizden seçeceğiniz resimsiz ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini SMS ve Whatsapp yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz.

RESİMSİZ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ!

Haberimizde en güzel ve yeni resimli Cuma mesajları, sözleri ve ayetli Cuma mesajlarını bulabilrsiniz.

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Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri – Hayırlı cumalar
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