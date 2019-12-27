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Son dakika: HSK 18 hakim-savcıyı açığa aldı!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu ile irtibatları tespit edilen görevdeki 18 hakim-savcıyı açığa aldı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 13:13
Son dakika: HSK 18 hakim-savcıyı açığa aldı!

Hakim ve Savcılar Kurulu 18 Hakim-Savcı'nın açığa alınmasına karar verdi.

FETÖ İRTİBATLARI ELE ALINDI VE...

HSK Genel Kurul'unda bazı hakim savcılar hakkındaki FETÖ irtibatları ele alındı. Haklarında itirafçı ifadesi, Bylock yazışması ve FETÖ ile irtibatları olduğuna dair çeşitli deliller tespit edilen 18 ismin durumu HSK 2. Daire'ye bildirildi. HSK 2. Daire de 18 hâkim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.

HAKLARINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Bu hakim ve savcılar hakkında adli ve idari soruşturma yürütüleceği öğrenildi.

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Son dakika: HSK 18 hakim-savcıyı açığa aldı!
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