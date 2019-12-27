Sözcü Gazetesi davasında karar çıktı! Sözcü'den Emin Çölaşan ve Necati Doğru dahil 7 isme hapis

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli, internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım' suçundan açılan davada karar çıktı.

ÇÖLAŞAN, DOĞRU, ÇETİN, YILMAZ, ARI VE ULU'YA HAPİS CEZASI

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce firari olan Burak Akbay'ın dosyası tefrik edildi. Akbay hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme 8 sanığı da 'FETÖ'ye yardım'dan cezalandırdı. Buna göre, Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı'ya 1 yıl 13 ay, Gökmen Ulu'ya 1 yıl 13 ay, Yonca Yücekaleli 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetti.

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Bilindiği gibi Sözcü Gazetesi'nin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyasının, aynı mahkemede gazetenin sahibi sanık Burak Akbay ve beraberindeki 3 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti. Bu iki dava geçtiğimiz aylarda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Davaya sunulan savcılık mütalaasında, Akbay yönünde dosyanın ayrılması, diğer 8 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.