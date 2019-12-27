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Sözcü'nün 'ye yardım davasında karar günü... Mahkeme başkanı sanıkların son sözlerini sordu

yazarları ve , Genel Yayın Yönetmeni ve gazetenin sahibi 'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın 'ye yardım davasında, sanıkların son sözleri alındı. Mahkeme, kararını açıklamak için bir saat ara verdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:19
Sözcü'nün FETÖ'ye yardım davasında karar günü... Mahkeme başkanı sanıkların son sözlerini sordu

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; diğer sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

SON SÖZLERİ SORULDU
Mahkeme başkanı bu celse kararı açıklayacağını belirterek son sözleri sordu. Mahkeme, son sözlerin ardından karar için bir saatlik ara verdi. Mahkeme başkanı kararını bir saat sonra açıklayacağını bildirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

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Sözcü'nün FETÖ'ye yardım davasında karar günü... Mahkeme başkanı sanıkların son sözlerini sordu
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