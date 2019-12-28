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hakkında son dakika kararı! Wikipedia 'de erişime ne zaman açılacak?

ile ilgili son dakika haberi geldi. tarafından verilen Wikipedia'ya erişimin açılması kararının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 2,5 yıl önce alınan karar doğrultusunda Wikipedia'ya 'de erişim engeli gelmişti. Bu hafta da AYM tarafından hakkında son dakika kararı gelmiş ve erişim yasağının kaldırılmasına hükmedilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Wikipedia'ın erişime açacağı bildirildi. Peki, Wikipedia erişime ne zaman açılacak? İşte Vikipedi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:16
Wikipedia hakkında son dakika kararı! Wikipedia Türkiye'de erişime ne zaman açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yakalşık 2,5 yıl önce Wikipedia'nın engellenmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Wikipedia, 'den erişime kapatılmıştı. Bir süredir devam eden erişim engeli kararı ile ilgili son dakika haberi gelmiş ve Anayasa Mahkemesi () tarafından erişim yasağının ifade özgürlüğünü engellediği ve hak ihlali olduğu yönünde bir karar açıklanmıştı.

VİKİPEDİ AYM'YE BAŞVURULMUŞTU
Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi 'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti.

Peki, Wikipedia ne BTK tarafından en zaman açılacak? İşte işleyecek süreç hakkında bilgiler...


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Wikipedia hakkında son dakika kararı! Wikipedia Türkiye'de erişime ne zaman açılacak?
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