Wikipedia hakkında son dakika kararı! Wikipedia Türkiye'de erişime ne zaman açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yakalşık 2,5 yıl önce Wikipedia'nın engellenmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Wikipedia, Türkiye'den erişime kapatılmıştı. Bir süredir devam eden erişim engeli kararı ile ilgili son dakika haberi gelmiş ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından erişim yasağının ifade özgürlüğünü engellediği ve hak ihlali olduğu yönünde bir karar açıklanmıştı.

VİKİPEDİ AYM'YE BAŞVURULMUŞTU

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti.

Peki, Wikipedia ne BTK tarafından en zaman açılacak? İşte işleyecek süreç hakkında bilgiler...



