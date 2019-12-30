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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'ın rüşvet istediği iddiasıyla ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman gündemdeki bazı konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın Sinan Aygün'den rüşvet istediği iddiasına ilişkin karşılıklı suç duyurularının olduğunu belirten Kocaman, Hablemitoğlu suikastı ile alakalı da açıklamalarda bulundu. İşte Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:59
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Mansur Yavaş'ın rüşvet istediği iddiasıyla ilgili açıklama

YAVAŞ VE AYGÜN KONUSU...
"KARŞILIKLI SUÇ DUYURULARI VAR"

Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTI

Ayrıca Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Mansur Yavaş'ın rüşvet istediği iddiasıyla ilgili açıklama
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