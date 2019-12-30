Başkan Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

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İlişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Moldova'nın kalkınma çabalarına destek vermek ve bir dayanışma içerisinde özellikle Türk yatırımcıların Moldova'daki girişimleri ve yatırımlarıdır. Yatırımcılarımız Moldova'ya henüz kurulma aşamasında güvenmiş ve altyapı çalışmalarını üstlenmiştir. Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır. Son 16 yılda yüzde 850, 2019 yılının ilk 10 ayında ise yüzde 40 oranında artmıştır. Hala 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir.

"FETÖ OKULLARININ MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, işbirliğinin yansımasıdır. Bu vesile ile Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz.

Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum.