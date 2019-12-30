Mansur Yavaş ile Sinan Aygün'ün 25 milyonluk rüşvet krizinde yeni gündem: "Ağabeyinin gönlünü yap"

Ankara'daki, 25 milyonluk rüşvet istenmesi olayı gündemdeki yerini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyu bilmesine rağmen sessiz kalması dikkat çekiyor. Son olarak, Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün, AHaber'e konuştu.

CHP'deki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı Sibel Aygün: 25 milyonu alenen istediler

25 milyonu alenen istediklerini belirten Sibel Aygün; "2 meclis üyesinin ağabeyinin gönlünü yap" dediğini dile getirdi. Toplantı esnasında sürekli ne kadar verebilirsiniz sorusuyla karşılaştığını sözlerine ekleyen Aygün; "3-5 milyon verseniz de olur ama yavaş kabul etmiyor dediler." ifadesini kullandı.

"RÜŞVETİ MANSUR YAVAŞ"TAN HABERSİZ İSTEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sibel Aygün: "Mansur Yavaş'ın istinafa gitmesiyle ilgili olarak Sinan Bey bir şey versin ona göre istinafa gidelim denildi, tüm meclis üyelerini istinafa gidilmesini gerekli olduğu kararını verdi ancak onlar hala ne vereceksin sorularını yönettiler." dedi.

Ek olarak Aygün; CHP üyelerinin rüşveti Mansur Yavaştan habersiz istemelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.