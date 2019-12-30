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ile 'ün 25 milyonluk krizinde yeni gündem: "Ağabeyinin gönlünü yap"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın "okul için istenmiştir" dediği 25 milyonluk krizi tanığı eski CHP milletvekili ’ün kardeşi Sibel Aygün yaşananları A Haber’e anlattı: “Okul yapımı 25 milyon tutuyor dediler, Sinan Bey ise; “okul 25 milyon tutar mı dedi, buna karşılık 3 veya 5 milyon verseniz de olur diye karşılık verdiler. 2 meclis üyesi, ağabeyinin gönlünü yap dediler."

Giriş Tarihi: 30.12.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 20:19
Mansur Yavaş ile Sinan Aygün'ün 25 milyonluk rüşvet krizinde yeni gündem: Ağabeyinin gönlünü yap

Ankara'daki, 25 milyonluk rüşvet istenmesi olayı gündemdeki yerini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyu bilmesine rağmen sessiz kalması dikkat çekiyor. Son olarak, Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün, AHaber'e konuştu.

CHP'deki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı Sibel Aygün: 25 milyonu alenen istediler

25 milyonu alenen istediklerini belirten Sibel Aygün; "2 meclis üyesinin ağabeyinin gönlünü yap" dediğini dile getirdi. Toplantı esnasında sürekli ne kadar verebilirsiniz sorusuyla karşılaştığını sözlerine ekleyen Aygün; "3-5 milyon verseniz de olur ama yavaş kabul etmiyor dediler." ifadesini kullandı.

"RÜŞVETİ MANSUR YAVAŞ"TAN HABERSİZ İSTEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sibel Aygün: "Mansur Yavaş'ın istinafa gitmesiyle ilgili olarak Sinan Bey bir şey versin ona göre istinafa gidelim denildi, tüm meclis üyelerini istinafa gidilmesini gerekli olduğu kararını verdi ancak onlar hala ne vereceksin sorularını yönettiler." dedi.

Ek olarak Aygün; CHP üyelerinin rüşveti Mansur Yavaştan habersiz istemelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

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Mansur Yavaş ile Sinan Aygün'ün 25 milyonluk rüşvet krizinde yeni gündem: "Ağabeyinin gönlünü yap"
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