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ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler ve yönetim kurulu listesinde hangi isimler var? İşte tüm merak edilenler...

’nin yerli otomobili bugün yapılan lansman ile tüm yurtta ve dünyada merak edenler için görücüye çıkarıldı. Tanıtıldığı andan itibaren yurtta ve dünyada pek çok insanın beğenisini kazandı. Yerli otomobilin ortaya çıkmasında önemli yere sahip olan ’un ne demek olduğu ve açılımına ilişkin arama motorlarında yoğun şekilde TOGG ne demek, açılımı nedir ve ortakları kimlerdir? Şeklinde sorularla araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyorlar. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, TOGG ne demek, açılımı nedir ve ortakları kimlerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:26
TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler ve yönetim kurulu listesinde hangi isimler var? İşte tüm merak edilenler...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı lansman ile yurtta ve dünyada merakla bekleyenler için görücüye çıkarıldı. Görücüye çıkarıldığı andan itibaren tüm yurtta ve dünyada gerek tasarımı, gerekse içerisinde barındırdığı yüksek teknolojiyle büyük beğeni toplayan yerli otomobilin ortaya çıkmasında büyük paya sahip olan TOGG'un ne anlama geldiği, açılımının ne olduğu ve ortaklarının kimler olduğu vatandaşlar tarafından arama motorlarında TOGG ne demek, açılımı nedir ve ortakları kimlerdir? Şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, TOGG ne demek, açılımı nedir ve ortakları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları…

TOGG NE DEMEK? TOGG AÇILIMI NEDİR? ORTAKLARI KİMLER?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin yapımında büyük paya sahip olan TOGG'un ne anlama geldiğini, açılımının ne olduğunu ve ortaklarının kimlerden oluştuğunu haberimizden öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar;

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TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler ve yönetim kurulu listesinde hangi isimler var? İşte tüm merak edilenler...
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