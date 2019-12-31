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2020 sonuçları bilet sorgulama! Milli Piyango sorgulama ekranı ve Yılbaşı çekilişi sonuçları! 1 Ocak 2020 MPİ sorgu ekranı

Yeni yıl için heyecanlı geri sayım sona erdi. 2019’un son saatlerinde İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile sonuçlar ve amorti numaralar belirlendi. Milli Piyango sorgulama ekranı nasıl girilir sorusu da bugünün en çok araştırılan konuları arasında yerini almıştı ve gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte bekleyiş sona erdi. Peki, MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları ve amorti numaralar neler oldu? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın ile televizyonda ve internet ortamında yayınlandı. Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi için hazırladığımız özel içeriğimizde çekiliş sonuçları sorgulama ve amorti numaralar ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte milyonların beklediği Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...

Giriş Tarihi: 1.1.2020 00:51 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 00:57
2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! Milli Piyango sorgulama ekranı ve Yılbaşı çekilişi sonuçları! 1 Ocak 2020 MPİ sorgu ekranı

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ yönetiminde gerçekleştirilen Milli Piyango Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla araştırılıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan şans oyunu tutkunları Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazandıran numaraları merak ediyor. Milli Piyango sorgulama işlemiş yapmak isteyenler, hazırladığımız haberimizde Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi yönetiminde gerçekleştirilen 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi saat 20:00 başladı ve tüm rakamlar açıklandı!

31 ARALIK 2019 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

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2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! Milli Piyango sorgulama ekranı ve Yılbaşı çekilişi sonuçları! 1 Ocak 2020 MPİ sorgu ekranı
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