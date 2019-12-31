2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! Milli Piyango sorgulama ekranı ve Yılbaşı çekilişi sonuçları! 1 Ocak 2020 MPİ sorgu ekranı

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ yönetiminde gerçekleştirilen Milli Piyango Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla araştırılıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan şans oyunu tutkunları Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazandıran numaraları merak ediyor. Milli Piyango sorgulama işlemiş yapmak isteyenler, hazırladığımız haberimizde Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi yönetiminde gerçekleştirilen 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi saat 20:00 başladı ve tüm rakamlar açıklandı!

31 ARALIK 2019 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!