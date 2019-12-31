Ali Demir’e 18 yıl 6 ay hapis istemi

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AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açtı. İddianamede 2010 ile 2015 yıllarında yapılan tüm sınav sorularının "Sır" adlı belleğe kaydedildiği, ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı casus programlar vasıtasıyla soruların sızdırılarak örgüte servis edildiğine dikkat çekildi. İddianamede, Demir'in kopya işlemini örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi.