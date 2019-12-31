Yeni yıl dileğimiz işimize kavuşmak

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li belediye başkanlarının koltuklarına oturur oturmaz hiçbir gerekçe göstermeden çoğunu 'sms' mesajı göndererek kapının önüne koyduğu emekçiler 2020'ye buruk giriyor. Herkes yeni yılda huzur, sağlık mutluluk dilerken onların ilk aklına gelen ise işlerine geri dönebilmek. O işçiler hak arama mücadelelerinde daima yanlarında olan SABAH'a konuştu.: Çocuğum ve eşim hasta. 15 günde bir ilaç almam gerekiyor. İlaçlar pahalı olduğu için 4 aydır borç harçla aldık. Ama artık gücümüz kalmadı. Yeni yılda işe tekrar dönmeyi umut ederken bir hafta önce işçilerin listesi istendi. 350 kişinin ismini verdik. Sonra 'tabana nasıl anlatacağız' diyerek bu sözlerinde durmadılar. Yeni yılda tek umudumuz işe geri dönmek.Burada ısınabilmek için ateş yaktık. Bu ateş işimizi geri alana kadar sönmeyecek. Hepimiz hasta olduk. Yeter artık bu zulme karşı bir dur diyebilelim. 2020 yılı geldi ve biz 5 ayı burada geçirdik. İnşallah vicdan hesabı gelecek yıl daha fazla yapılır da gasp edilen hakkımızı geri alabiliriz.Biz ekmeğimizin peşindeyiz. El insaf belediye başkanı bizi gör! Dünyada, belediye başka partiye geçine çalışanlarının işine son verilmesi gibi bir örnek yoktur. Gizli şekerim stresten tavan yaptı. Bu sabah çocuğum benden para istedi, veremedim.Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ekip çavuşuyken işime son verildi. 2 çocuk babasıyım. Hayallerimizi çaldılar. CHP zihniyeti yeni yılımızı karalara bürüdü.Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda teknik servis personeli olarak çalışırken işten çıkarıldım. 2 çocuk annesiyim. Kiramı ödeyemiyorum, Çocuklarımın okul masraflarını karşılamıyorum. Yeni yıla borç batağında giriyoruz.5 aydır işsizim. Torbalı Belediyesi'nde yazı işlerinde çalışıyordum. Hiçbir neden gösterilmeden işten çıkarıldık. Aradan 5 ay geçti hala ses yok. Evime ekmek götüremiyorum. Yeni yıla işsiz girmenin burukluğunu yaşıyoruz.Hasta babama bile bakamaz hale geldim. Belediyenin arşiv bölümünde çalışıyordum. Başkan İsmail Uygur hakkımızı yedi. Suçsuz günahsız insanları işten çıkarmak bu kadar kolay olmamalı. Beş yıldır buradan aldığım maaş ile hasta anne ve babama ben bakıyordum. Yeni yıla böyle girmek bizi çok üzüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iştiraki bir şirkette 2 yıl TIR şoförlüğü yapıyordum. 55 yaşında ortada kaldım. CHP'li Başkan Muhittin Böcek beni ekmeğimden etti. Fen lisesinde okuyan iki kızım var. Kızlarımın eğitim masraflarını nasıl karşılayacağımı kara kara düşünüyorum. İki yıllık tazminatım da ödenmedi. Çaresizlikten köyüme döndüm. Bana, 'Hakkını nerede ararsan ara' dediler. 'İşçi dostuyuz, emekçi dostuyuz' diyenler başkanlığı alınca ilk olarak işçi kıyımı yaptılar.Tirebolu Belediyesi'nden işten atılan 38 kişiden biriyim. Bir çocuğum var. Yeni yılda yeniden işime kavuşmak istiyorum.Bir çocuk annesiyim. Yeni yılda iş, aş, sağlık ve mutluluk diliyorum. Evimizde çorbamız kaynasın.