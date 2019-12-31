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Bugün yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak, ? İşte detaylar...

Yarın yarım gün mü sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2019'u geride bırakıp 2020'ye merhaba derken hüzünleri, sevinçleri ve mutlulukları geride bırakıyoruz. Özellikle öğrenciler ve velileri yarın okullar tatil mi? sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda özel haberimizde tüm bu sorularınızın cevabını bulabileceksiniz. 1 Ocak resmi tatil mi? Öğrencilerin dışında memurlar ve çalışanlar da tatili kaç gün, 31 Aralık Aralık yarım gün mü okullar tatil mi konu başlıklarını araştırıyor. Yılbaşı gecesi bu sene 31 Aralık Salı gecesine denk geliyor, 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:38
Bugün yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak, 1 Ocak tatil mi? İşte detaylar...

tatilinden önce plan ve program yapacak aileler okullar tatil mi sorularının yanıtlarını arıyor. 2019'un son resmi tatili 1 Ocak Çarşamba 2020 olarak dikkat çekiyor. Devlet memurları ve özel sektör çalışanları eğer 2 gün idari izin alırlarsa tatillerini uzatabilecekler. Öyle ki 1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olduğunu düşünürsek 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günlerini birleştiren kişiler Cumartesi ve Pazar günleriyle birlikte 5 gün tatil yapmış olacak. 2020 tatil günlerini haberimizde bulabileceksiniz.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

İŞTE TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI...

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Bugün yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak, 1 Ocak tatil mi? İşte detaylar...
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