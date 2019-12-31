Bugün yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak, 1 Ocak tatil mi? İşte detaylar...

Yılbaşı tatilinden önce plan ve program yapacak aileler 31 Aralık yarım gün mü okullar tatil mi sorularının yanıtlarını arıyor. 2019'un son resmi tatili 1 Ocak Çarşamba 2020 olarak dikkat çekiyor. Devlet memurları ve özel sektör çalışanları eğer 2 gün idari izin alırlarsa tatillerini uzatabilecekler. Öyle ki 1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olduğunu düşünürsek 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günlerini birleştiren kişiler Cumartesi ve Pazar günleriyle birlikte 5 gün tatil yapmış olacak. 2020 tatil günlerini haberimizde bulabileceksiniz.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

İŞTE TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI...