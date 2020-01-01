2019’da Türkiye – Avrupa ilişkilerinde neler yaşandı?

2019 yılının Avrupa ile olan ilişkilerimiz açısından zor bir yıl olduğuna değinen Ozan Ceyhun, Avrupa parlamentosu ile ilgili yaşanan sıkıntıların da iç yüzünü anlattı.

"BU YIL İÇİNDE FRANSA'DA İLGİNÇ GELİŞMELER OLACAK"

2019 yılını Avrupa ile olan ilişkilerimiz açısından zor bir yıl olarak değerlendiren Ceyhun; "Özellikle Fransa'da Macron'dan kaynaklanan sorunların yanı sıra Avrupa Birliği'nin geçmiş dönemdeki komisyonu ile sıkıntılıydık. Umudumuz yeni seçilen Avrupa Birliği komisyonu ile daha iyi ilişkiler kurabilmek olacaktır." dedi.

Avrupa Parlamentosu Eski Vekili Ceyhun; "Suriye'den dolayı çeşitli Avrupa ülkeleri ile çıkarlarımızın çeliştiği durumlar yaşandı. Şimdi ise Libya'dan dolayı karşı karşıya olacağız." ifadesinde bulundu.

İngiltere'nin ocak sonu itibariyle AB'den çıkmış olacağıyla ilgili olarak ise; "İngiltere ve Türkiye açısından önemli bir gelişmedir." olarak değerlendirdi.

Macro' nun da son zamanlarda sarı yelekliler ve emeklilik formu nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Ceyhun, bu yıl içinde Fransa'da ilginç gelişmeler olacağını vurguladı.

"AB ADIMLAR ATMAK ZORUNDA KALACAK"

2020 yılını işaret eden Ceyhun; "Avrupa Birliği bir takım adımlar atmak zorunda kalacak. Libya tezkeresi sürecinde, Türkiye'nin yanında tavır almak zorunda olan ülkeler olacaktır. Tüm gelişmeler 2020 yılında bizi çok meşgul edecek." diyerek sözlerini noktaladı.