2020 evlatlarınızla vuslat yılınız olacak

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma -yazma seferberliği kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla Türkiye'nin yüzünü güldürdü, hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Okuma yazma seferberliği ile 1 milyona yakın insan okur-yazar oldu. Diyarbakır, Van, Sivas, Şırnak'tan çok sayıda kadın SABAH gazetesi için yeni yıl dileklerini anlatan mektuplar kaleme aldı:2020 için iki önemli dileğim daha var. İlki ülkeme huzur, Cumhurbaşkanımıza güç ve başarı diliyorum. Ona çok ihtiyacımız var. İkincisi Diyarbakır'da yavruları için nöbet tutan annelere sesleniyorum: Analar biz inanıyoruz yeni yılda hasret bitecek.Okumak içimde hep bir yaraydı. Bir harfi tanıyamadan, bir kelimeyi okuyamadan bu dünyadan göç etmekten korkuyordum. Bir anne olarak içimi acıtan bir şey var. Çocuklarını teröristlerin kaçırdığı anneler. Görüyorum, nasıl azimli ve ana yüreği ile mücadele ediyorlar. Dik durun, pes etmeyin Türkiye'nin anaları sizinle. 2020 sizin evlatlarınızla vuslat yılınız olacak.Köy yeri buralar, biz iş ve ekmek kaygısı biliriz. Okur-yazarlık büyük lüks ve yüksek mertebeydi açıkçası. Yeni yılda tek bir dileğim var. Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan çocuklar, gençler analarına kavuşsun. Annelerin ayrılığı bitsin.Okuma yazma kursu tüm bu sıkıntıların içinde yeniden doğduğum bir konu. Çocuklarımın kitaplarındaki resimlere bakıp, heveslenirdim. Çocukluğumdan bu yana içimdeki en büyük ukdeydi ve şimdi kitaplar okuyor, yazılar yazıyorum.Bu yaştan sonra yenidendoğdum adeta, gözlerim görür, dilim konuşuyoroldu. Cumhurbaşkanımız ve eşindenAllah razı olsun. Onların sayesinde kadınlarözgüven kazandı.Bizim zamanımızda kız çocuklarıokutulmazdı. Dileğim herkes hayalinekavuşsun ve Cumhurbaşkanımızasesleniyorum.Seninleyiz, hızkesmeden yolunadevam et, vatanımızıdaha ileriyetaşı.