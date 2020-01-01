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bahçesinde esrar ürettiler! Emniyet kıskıvrak yakaladı

Yalova Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü’nce yapılan bir operasyonda 2 farklı villada sera tertibatıyla Hint Keneviri yetiştirerek esrar ürettikleri belirlenen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 1.1.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 14:05
Villa bahçesinde esrar ürettiler! Emniyet kıskıvrak yakaladı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Yalova Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında bazı şahısların Çiftlikköy ilçesi ve Kocaeli ili Gölcük ilçelerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili ve köpeklerle korunan 2 farklı villada sera tertibatı ile Hint Keneviri bitkisi yetiştirerek esrar maddesi ürettikleri tespit edildi.

Ekiplerce uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde villalara girip çıkanların kimlik tespiti yapılarak belirlenen iki villada Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda villalardaki sera tertibatlarını kurarak esrar imal eden S.S. Y.S, K.Ö ve S.S isimli şahıslar yakalandı.

Villalarda yapılan aramalarda ise; toplam 234 kök hint keneviri, ayrıca satışa sunmaya hazır 581.42 gram esrar maddesi, binaları seraya dönüştüren çeşitli imalathane malzemeleri, 1 adet glock marka tabanca, 69 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet pompalı tüfekle birlikte 8 adet dolu kartuş ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Yakalanan şahıslardan S.S ve Y.S isimli şahıslar işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken K.Ö. ve S.S. isimli şahısların ise sorgusu devam ediyor.

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