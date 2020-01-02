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'E 2019'DA 3 MİLYON 138 BİN 233 BAŞVURU YAPILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne () geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldığını bildirdi. Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada "Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.1.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 20:12
CİMER'E 2019'DA 3 MİLYON 138 BİN 233 BAŞVURU YAPILDI

Altun, Twitter hesabından 2019 yılında CİMER'e yapılan başvurular hakkında bilgi paylaştı.

CİMER'in, millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"CİMER'e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti. Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu. CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek."

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CİMER'E 2019'DA 3 MİLYON 138 BİN 233 BAŞVURU YAPILDI
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