İyi ki varsın Eren! Doğum gününde de unutulmadı... Eren Bülbül kimdir? İşte hayatı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını güvenlik güçlerine ihbar eden; daha sonra teröristlerin girdikleri evi de gösteren Eren Bülbül'ün şehit edilmesinin üzerinden üç yıl geçti. Bölgedeki çatışma sırasında, 15 yaşındaki Eren ile beraber Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de PKK'lı teröristlerin açtığı ateş neticesinde şehit düşmüştü. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için, sosyal medyada binlerce takipçi paylaşım ve yorumlarda bulundu.

İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü. Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

'İYİ Kİ DOĞDUN EREN'

Takipçiler, şehit Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını, 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak', "Yaşasaydı 18 yaşında bir delikanlı olacaktı. Doğumun ve şehadetin mübarek olsun Eren Bülbül', 'Bu vatanda Erenler bitmez!, Bu vatanda Er bitmez! İyi ki varsın, İyi ki doğdun Eren' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.