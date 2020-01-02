Libya tezkeresi bugün Meclis’te

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.Tezkereye, AK Parti ve MHP tam destek veriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Libya'da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter'in dengelenmesi ve frenlenmesinin vazgeçilmez önemli olduğunu vurgulamıştı. CHP ve HDP bu kez birlikte hareket edecek ve tezkereye ret oyu verecek.