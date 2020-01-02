PKK’nın siyasi kanadı HDP, Türkiye’nin çıkarına atılan her adımı engelleyen CHP’ye destek verdiler

Türkiye'nin milli menfaatleri için atılan adımların karşısında olan siyasi oluşumlar dikkat çekiyor. Yurtdışında ülkemizi şikayet edenler, Türkiye'ye yatırım yapmaya niyetli olanları caydırmaya çalışanlar daima birlikte hareket ederek aslında milletimize düşmanlık yapıyor.

HDP VE CHP'NİN SAFINA GEÇTİLER!

Bugün TBMM'de görüşmeleri devam eden Libya'ya ilişkin tezkerede de dikkat çeken bir birliktelik göze çarpıyor. PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Türkiye'nin çıkarı için atılan her adımın önüne set çekmeyi bir siyasi anlayış haline getiren CHP'ye iki destek daha geldi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.,

Saadet Partisi, PKK’nın siyasi kanadı HDP, ve CHP'yle birlikte Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' oyu vereceğini açıkladı!

SAADET'İN VEKİLİ HAYIR DEDİ

Meclis'te sadece 2 vekil bulunduran Saadet Partisi'nde vekiller kendi arasında anlaşamadı. Parti lideri Karamollaoğlu'nun aksine ifadeler kullanan iki vekilden biri olan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, partisinin "evet" kararına rağmen Libya tezkeresine "hayır" diyeceğini duyurdu

Karaduman "'Sonunu düşünen kahraman olamaz' gibi akla ziyan açıklamalarla bu meselenin çözüme kavuşamayacağını, zira aklın bir işin sonunu düşünmek zorunda olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Libya'da olacak olanların vebali mevcut hükümetin omuzlarındandır" diye konuştu.