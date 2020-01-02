SON DAKİKA: Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 'kararın usulden bozulması'..." Kararı usulden bozma nedir, ne anlama gelir?

Şike davası ile ilişkili olarak Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında flaş bir karar verildi. Yargıtay'dan gelen son dakika haberine göre Aziz Yıldırım ve 36 şike sanığı hakkında verilen beraat kararları usulden bozuldu. Aziz Yıldırım ve 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde şike davasında yargılanan 36 sanık yeniden yargılanacak. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından binlerce futbolsever ve birçok vatandaş, kararı uzulden bozmak ne demektir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, kararı usulden bozma ne anlama gelmektedir? İşte kararın usulden bozulması ve esastan bozulması ile ilgili detaylar ve anlamları...

KARARI USULDEN BOZMA NE DEMEK? YARGITAY TARAFINDAN KARARIN USULDEN BOZULMASI NEDİR?

Görülen bir davada yerel mahkeme tarafından verilen kararın usul hukukuna uygun biçimsel koşulları taşımaması halinde bir üst mahkeme tarafından usulden bozma kararının gerekçeleri de açıklanarak yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesine kararı usulden bozma denir.

ESASTAN BOZMA, bir davada yerel mahkemece verilen kararın usul hukukuna uygun biçimsel koşulları taşımasına karşın dava konusu hakkın sübutuna ilişkin koşulların yerine getirilmemiş olması nedeniyle bir üst mahkeme tarafından gerekçeleri de açıklanarak yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesidir.

Usul hukukuna dayanan temyiz sebepler;

usul hukuku kurallarının yanlış uygulanması

1.mutlak temyiz sebepleri: önemli usul hukuku kurallarının yanlış uygulanması halinde, bu yanlış uygulamanın verilen kararı mutlaka etkilediği farz olunur ki, bu hallere mutlak temyiz sebebi denir.

Bunlar:

a) mahkemenin görevsiz olması

b) tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir (aslında iki) dava

hakkında birbirine çelişik kararlar verilmiş olması- birinin bozulması

gerekir-

c) iki taraftan birinin davasını ispat için gösterdiği delillerin kanuni

sebep olmaksızın reddedilmiş olması

d) yargı yolunun caiz olmaması (yani idari mahkemenin görevli olması)

e) bir davaya bakması yasak olan hakimin yargılamaya ve karara iştirak

etmesi

f) vekil ve mümessil olmayan kişiler huzuruyla davaya bakılmış ve hüküm

verilmiş olması

g) hüküm mahkemesinde davanın görülmesi sırasında taraflardan birince bir

usul kuralının yanlış uygulandığını ispat edecek derecede itiraz edildiği

halde mahkemenin bu itirazı incelememiş olması

h) hükmün gerekçesiz olması

i) bütün dava şartlarının bulunmaması

FERNEBAHÇE ESKİ BAŞKANI AZİZ YILDIRIM ŞİKE DAVASI İLE YENİDEN YARGILANACAK

Yargıtay, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık yeniden yargılanacak.