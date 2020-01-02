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Türkiye'den Endonezya'ya taziye

Bakanlığı, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için bu ülkeye başsağlığı dileyerek, ihtiyaç halinde Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.1.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 18:21
Türkiye'den Endonezya'ya taziye

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cakarta ve çevresindeki bölgelerde dün meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu can kayıpları yaşanmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Endonezya hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirmişti.

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Türkiye'den Endonezya'ya taziye
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