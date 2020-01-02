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adı ne olacak? İlk yerli otomobil ne zaman nerede üretilecek, satışa çıkacak?

Yapılan tanıtım lansmanı ile tüm dünyaya duyurulan ile ilgili olarak binlerce kişi internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. İç ve dış tasarımı ile son teknoloji araç tüm dünyada ve yurdumuzda büyük ilgi ve beğeni görürken öte yandan yerli otomobilin adı, fiyatı ve özellikleri gibi tüm detaylar merak ediliyor. Arama motorlarından yoğun olarak araştırılan konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Yerli otomobil adı ne olacak? Ne zaman nerede üretilecek, satışa çıkacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 09:49
Yerli otomobil adı ne olacak? İlk yerli otomobil ne zaman nerede üretilecek, satışa çıkacak?

Ülkemizin ilk yerli otomobili ne zaman satışa çıkacak sorusu yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Yapılan tanıtım lansmanı ile görücüye çıkan araç tüm dünyadan ilgi ile karşılanırken vatandaşların beğenisini toplamayı başardı. Son teknoloji ürünü olan araç ile ilgili internet üzerinden yoğun olarak araştırmalar devam ederken , teknik özelliklerini ve satış fiyatı merak konusu oldu. Peki, adı ne olacak? Ne zaman nerede üretilecek, satışa çıkacak? İşte detaylar…

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Haberimizin devamından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendi katılımıyla tüm dünyaya tanıttığı araç ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz. Yerli otomobil adı ne olacak? Ne zaman nerede üretilecek, satışa çıkacak?

İşte detaylar…

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Yerli otomobil adı ne olacak? İlk yerli otomobil ne zaman nerede üretilecek, satışa çıkacak?
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