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Arnavutluk'ta yakalanarak getirilen şüphelisi "asker sorumlusu" çıktı

Arnavutluk'ta yakalanarak tarafından 'ye getirilen şüphelisi 'in, bir dönem örgüt içerisinde askerlerden sorumlu olarak görev yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Çelik hakkında hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu belirtilirken itirafçı olan bir astsubay ile yine başka bir şahsın ifadesinde, şüpheli Çelik'in kendilerinden sorumlu olarak örgüt içerisinde görev yaptığı, örgütten maaş aldığını söyledikleri kaydedildi. Çelik'in sahte vize ile Arnavutluk'tan Kanada'ya kaçmaya çalıştığı vurgulanan sevk yazısında, Çelik'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talep edildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 3.1.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 17:14
Arnavutluk'ta yakalanarak getirilen FETÖ şüphelisi asker sorumlusu çıktı

ASKERLERDEN SORUMLU...

Arnavutluk'ta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan Harun Çelik hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüpheli Çelik'in bir dönem örgüt içerisinde askerlerden sorumlu olarak görev yaptığına ilişkin tespitlere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve MİT) tarafından Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilen şüpheli Çelik hakkında yürütülen soruşturmadaki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

BYLOCK'ÇU...

Şüpheli Çelik hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin kendine ait telefon numarası üzerinden örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullancısı olduğu belirtilirken, şüpheli Çelik hakkında ifade veren iki itirafçının beyanlarına yer verildi.

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ÖRGÜTTEN MAAŞ...

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay Z.O'nun beyanında, şüpheli Çelik ile her iki ayda bir görüştüklerini ve sohbet ettiklerini, yine başka bir itirafçı R.D'nin de Çelik'in kendisini örgüte ait yurtlara götürdüğünü ve örgütten maaş aldığını söylediği anlatılan sevk yazısında, ayrıca şüpheli Çelik'in sahte vize ile Arnavutluk'tan Kanada'ya kaçmaya çalıştığı da belirtildi.

Sevk yazısında şüpheli Çelik'in örgüte dair bir bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı, kaçma şüphesi ve atılı suçun katalog suçlardan olmasını dikkate alarak, şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talep edildi.

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