CHP’li başkan fena intikam aldı!

CHP Aydın eski İl Başkanı Bayram İnci'nin kızı Damla İnci, 2014 yılında Sözleşmeli Biyolog olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nde işe girdi. Laboratuvarda Biyolog olarak işe başlayan İnci, daha sonra ASKİ İhale Birimi'nde görevlendirildi.

ASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı tarafından 2015 yılında açılan 'ihale danışmanlığı' işini, FETÖ'nün Belediyeler İmamı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık kazandı. İlerleyen zamanda söz konusu şirket sözleşme şartlarını yerine getirmediği halde ödeme istedi. Fakat ihale biriminde çalışanlar ödeme yapmayı reddetti.

İhale biriminde çalışan 5 ayrı kişi tarafından hazırlanan tutanaklarda o dönem Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Nermin Canyurt'tan faturaların ödenmemesi nedeniyle baskı gördükleri belirtildi. Tutanaklarda, Canyurt'un sözlü olarak baskı yaparak faturaların ödenmesini sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

O YAZIYLA İŞTEN ÇIKARILDI

Söz konusu tutanakları imzalayan 5 kişiden biri de Damla İnci idi… Damla İnci, geçtiğimiz günlerde ASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan şok bir yazı aldı. Yazıda, "Genel Müdürlüğümüzde görev yaptığınız hizmet biriminden alınan yazıda 'sözleşmeli biyolog' olarak hizmetinize ihtiyaç duyulmadığı' belirtilmiştir" denildi. Yazıda, 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği kaydedildi. Yani Damla İnci işten atıldı.

Damla İnci'nin babası Bayram İnci, 2015-2017 yılları arasından CHP Aydın İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. 2013-2015 yılları arasında ise Aydın Efeler İlçe Başkanlığı yapmıştı.

Bilindiği gibi, Muhkem Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Erkan Karaarslan hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başlattığı bir soruşturma ile alakalı 2 Ağustos 2016'da 31 şüpheli ile birlikte FETÖ kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 Ağustos 2016 günü emniyete teslim olan Karaaslan, 18 Ağustos 2016'da tutuklanmış ve hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti. 29 Eylül 2017'deki duruşmada denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilen Karaaslan hakkında yapılan itiraz üzerine aynı mahkeme tarafından 6 Ekim 2017 günü yakalama kararı çıkarılmıştı. Fakat Karaaslan o tarihten beri firariydi. Karaarslan 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da kardeşi üzerine düzenlenen sahte kimlikle yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen Erkan Karaarslan, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Fakat daha sonra Karaarslan yeniden tahliye oldu. Karaarslan Aydın Adliyesi'nde birçok suçtan yargılanmaya devam ediyor.