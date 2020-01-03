FETÖ’nün trol hesapları Bakanlıktaki kriptolardan çıktı

umhuriyet

Başsavcılığı tarafından örgütün Adalet teşkilatı mahrem yapılanması soruşturması kapsamında dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. FETÖ'nün Adalet Bakanlığı'ndaki kripto yapılanmasının çözülmesinde önemli itiraflarda bulunan "T-Rex" adlı gizli tanık, sosyal medyada trol örgüt hesaplarının sorumlusunun Kemal kod adlı firari Hikmet P. olduğunu anlattı. Yüksek yargının istihbari bilgi toplayan "5A" yapılanmasında da görev aldığı belirtilen Hikmet P.'ye örgüt tarafından bilgisayar tahsis edildiğini söz konusu bilgisayara "Truecrypt" programı ile şifrelenmiş SD kartta, FETÖ içerisinde görev yapanların getirdiği istihbari evraklarını itiraf etti.Mahrem imamın, örgüt adına sosyal medyada gerçek olmayan profil altında faaliyet gösterecek olan kişileri belirlediğini söyleyen gizli tanık, "Hikmet P. bu işi yapacak kiş-i ye örgüt tarafından hazırlanmış tabletler ve başkaları adına satın alınmış GSM hatları ile bu hatları kullanacaklara Wi-Fi adaptörleri zimmetlenirdi. Böylelikle örgüt için sosyal medyada faaliyet gösterecek kişinin kendi adına kayıtlı olmayan bir internetten faaliyet göstermesi sağlanırdı" dedi. Eğitimde, bu kişilerin gruplara ayrıldığını ve kimin örgüt adına hangi ideolojiyi benimseyeceğine karar verildiğini aktaran gizli tanık şu itiraflarda bulundu: "Bu belirlemeden sonra görev yapacak örgüt mensubuna sosyal medyayı nasıl kullanacağı ve takipçi artıracağı konularında eğitim verilirdi. Daha sonra bu kişilerin günlük ne kadar süre sosyal medyada kalacağı belirlenirdi. Mahrem imam özellikle sosyal medyanın prime time olarak adlandırılan zaman dilimlerinde örgüt adına paylaşımlar yaptığını takip eder ve raporlardı."