Harun, bayılma numarası yap!

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Arnavutluk'taki isimlerinden Harun Çelik, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi. Çelik'i diğer FETÖ'cülerin "bayılma numarası" ile kurtarmaya çalışması ise kameralarca kaydedildi.FETÖ'cü Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Arnavutluk'tan teslim alınıp uçakla Türkiye'ye getirildi. Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin firari Harun Çelik'e "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü. 41 yaşındaki Çelik, Türkiye'nin iade talebi üzerine 5 buçuk ay önce Arnavutluk'ta tutuklanmıştı. Çelik'in hapishane çıkışı gözaltına alındığı, gözaltına alındıktan sonra Rinas Airport Havalimanı'na götürüldüğü ve MİT görevlilerinin gözetiminde Türkiye'ye deport edildiği öğrenildi. Çelik'in, örgütün bu ülkedeki okullarında öğretmenlik yaptığı ve aktif görevde olduğu öğrenildi. Sosyal medyadaki görüntülere yorum yapan Twitter kullanıcıları, bayılma numarasına dikkat çekerek "Bayılanını, düşenini, sürüneni de görünce dahi durmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.Firari FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'ta yakalandı. Uçağa bindirilen Çelik Türkiye'ye getirildi.