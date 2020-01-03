Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan flaş saldırı açıklaması

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abdulemir Reşid Yarallah, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani, Mühendis ve beraberindekilerin öldürülmesini kınadı.

Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abdulemir Reşid Yarallah

"BU SALDIRI, EGEMENLİĞİMİZİN AÇIKÇA İHLALİDİR"

Mühendis ve Süleymani'nin yasını tuttuklarını belirten Yarallah, "Yaşananların Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu, ABD'nin DEAŞ'la mücadele ve bu mücadelede Irak güçlerine destek verme misyonundan ayrı düştüğünü vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

HAVALİMANI YAKININDA VURULDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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CUMHURBAŞKANI SALİH'TEN HALKA ÇAĞRI

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, saldırıyı kınayarak ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulunmuştu.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de bugünkü cuma hutbesinde okunan mesajında "Bağdat Havalimanı yakınında DEAŞ'a karşı zaferin kahramanlarına (Süleymani ve Mühendis) yapılan, kaba bir saldırı ve Irak'ın egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.