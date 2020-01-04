CHP yandaşı medyadan şehit cenazesi üzerinden provokasyon!

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık (25) için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Işık'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi.

Şehit Berkay Işık için öğle vakti İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni yapıldı. Şehidin annesi Hayriye, babası Ali ve ağabeyi Tolga Işık ile yakınları tören alanında taziyeleri kabul etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Pençe-3 Harekatında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın cenaze merasimine katılım konusunda basın açıklaması yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada basın yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Ülkemizin bekası uğrunda şehadete eren Berkay Işık şehidimizin ilimizde düzenlenen cenaze merasimine, bütün şehitlerimize gösterilen ilgi ve hassasiyet aynı şekilde gösterilmiştir" denildi.





Açıklamanın tam metni şu şekilde:



"Bazı basın yayın organlarında, Pençe-3 Harekâtında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen P. Söz. Er Berkay Işık'ın cenaze merasimine katılım konusunda asılsız haber ve yorumlar yer almıştır. Şehidimizin naaşı, 3 Ocak 2020 Cuma günü İkitelli Cemevinde düzenlenen merasimle, toprağa verilmek üzere memleketi olan Tokat ilimize uğurlanmıştır. Şehidimizin cenaze merasimine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ile siyasi partiler, üniversiteler, yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve mesleki teşekküllerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımız iştirak etmiştir. Ülkemizin bekası uğrunda şehadete eren Berkay Işık şehidimizin ilimizde düzenlenen cenaze merasimine, bütün şehitlerimize gösterilen ilgi ve hassasiyet aynı şekilde gösterilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileriz."

BİRGÜN GAZETESİ'NDE ŞEHİT CENAZESİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON

Her fırsatta ülkede mezhep çatışması yaratmak isteyen bazı medya organları bu kez şehit cenazesi üzerinden büyük bir skandala imza attı. Irak'ta şehit olan Berkay Işık'ın cenazesine katılımın olmadığı yalanı ortaya atıldı ancak katılım oldukça yüksekti. İşte CHP yandaşı medyanın yalanı ve gerçekler.

HALK TV DE YALANA ORTAK OLDU!



İkitelli Cemevi'ndeki cenaze töreni sonrası Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, Facebook hesabından Berkay Işık, İkitelli Cemevi'ndeki törene devletin zirvesinin katılmadığını ileri sürdü. Uludağ'ın hesabından alıntı yapan Halk TV ise haberi "Alevi askerin cenazesine devlet zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla duyurdu..